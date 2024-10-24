Капризов об игре Кучерова: «Куч в порядке! Он великолепный хоккеист. Мы с ним хорошо общаемся»
Кирилл Капризов поделился мнением о форварде Никите Кучерове.
– У Никиты Кучерова сто передач было в прошлой регулярке. Потрясли ли вас эти цифры, и как думаете – способны ли на них вы сами?
– Куч в порядке! Много об этом говорил. Мы с ним хорошо общаемся. Он великолепный игрок.
А насчет себя – не знаю. Наверное, я все-таки больше голов забиваю, чем отдаю. Хотя в начале этого сезона, видите, все наоборот, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости