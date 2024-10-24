Капризов об игре Кучерова: «Куч в порядке! Он великолепный хоккеист. Мы с ним хорошо общаемся»

Кирилл Капризов поделился мнением о форварде Никите Кучерове.

– У Никиты Кучерова сто передач было в прошлой регулярке. Потрясли ли вас эти цифры, и как думаете – способны ли на них вы сами?

– Куч в порядке! Много об этом говорил. Мы с ним хорошо общаемся. Он великолепный игрок.

А насчет себя – не знаю. Наверное, я все-таки больше голов забиваю, чем отдаю. Хотя в начале этого сезона, видите, все наоборот, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов .