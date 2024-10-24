Кирилл Капризов поделился мнением об игре Марата Хуснутдинова за «Миннесоту» .

– Вас теперь трое россиян в команде: в конце прошлого сезона присоединился Марат Хуснутдинов, в этом – Яков Тренин. Довольны ли, что есть возможность поговорить по-русски, продолжаете ли опекать Хуснутдинова, у которого подрабатывали таксистом?

– Хорошо, что всегда есть с кем поговорить на родном языке! Здорово, что мы втроем можем быть вместе. И ребята хорошо играют.

Марат – молодой еще парень, у него все впереди. В том сезоне он матчей двадцать сыграл, в этом уже видно, что он намного лучше двигается, действует более уверенно. Он будет улучшать свой хоккей, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов .