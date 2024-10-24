Капризов о Хуснутдинове и Тренине в «Миннесоте»: «Хорошо, что всегда есть с кем поговорить на родном языке! Марат – молодой парень, у него все впереди, он будет улучшать свой хоккей»
Кирилл Капризов поделился мнением об игре Марата Хуснутдинова за «Миннесоту» .
– Вас теперь трое россиян в команде: в конце прошлого сезона присоединился Марат Хуснутдинов, в этом – Яков Тренин. Довольны ли, что есть возможность поговорить по-русски, продолжаете ли опекать Хуснутдинова, у которого подрабатывали таксистом?
– Хорошо, что всегда есть с кем поговорить на родном языке! Здорово, что мы втроем можем быть вместе. И ребята хорошо играют.
Марат – молодой еще парень, у него все впереди. В том сезоне он матчей двадцать сыграл, в этом уже видно, что он намного лучше двигается, действует более уверенно. Он будет улучшать свой хоккей, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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