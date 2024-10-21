Кузнецов набрал очки в 5-м матче подряд, Деанджело – в 7-м. У Евгения 13 баллов в 13 играх, у Энтони – 16 в 9
Энтони Деанджело набрал очки в 7-й подряд игре в Фонбет Чемпионате КХЛ.
СКА разгромил «Витязь» со счетом 8:1, одержав крупнейшую победу в сезоне.
Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов сделал 2 результативные передачи в этом матча.
Нападающий набрал очки в 5-м матче подряд, у него 13 (4+9) очков в 13 играх.
Защитник СКА Энтони Деанджело отметился голом в ворота «Витязя», он набирает очки в 7-м игре подряд.
Всего американец заработал 16 (3+13) баллов в 9 играх.
СКА одержал крупнейшую победу в сезоне, разгромив «Витязь» – 8:1. Команда Ротенберга выиграла 4 матча подряд
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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