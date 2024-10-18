Широков о СКА: «Они могут играть значительно лучше, тот же Кузнецов. Хотя после травмы он набирает очки, исполняет свои знаменитые буллиты»
Роман Широков оценил выступление СКА в сезоне-2024/25.
– Как вам вообще СКА в этом сезоне?
– Я был во Владивостоке и смотрел ночью оттуда матч СКА – «Северсталь», в котором дебютировал Тони Деанджело. Он сразу же три передачи отдал. А в связке с ним Андрей Педан – вообще четыре. Разогнал Педана на невероятную высоту.
Причем мне показалось, что «Северсталь» по игре выглядела лучше. Просто она свои моменты не реализовывала, а СКА как киллер – забрасывал все.
Вообще я видел несколько матчей СКА – мне показалось, они могут играть значительно лучше. Тот же Евгений Кузнецов; хотя после травмы он набирает очки, исполняет свои знаменитые буллиты, – сказал бывший футболист сборной России Роман Широков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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