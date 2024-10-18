Широков о СКА: «Они могут играть значительно лучше, тот же Кузнецов. Хотя после травмы он набирает очки, исполняет свои знаменитые буллиты»

Роман Широков оценил выступление СКА в сезоне-2024/25.

– Как вам вообще СКА в этом сезоне?

– Я был во Владивостоке и смотрел ночью оттуда матч СКА – «Северсталь », в котором дебютировал Тони Деанджело . Он сразу же три передачи отдал. А в связке с ним Андрей Педан – вообще четыре. Разогнал Педана на невероятную высоту.

Причем мне показалось, что «Северсталь» по игре выглядела лучше. Просто она свои моменты не реализовывала, а СКА как киллер – забрасывал все.

Вообще я видел несколько матчей СКА – мне показалось, они могут играть значительно лучше. Тот же Евгений Кузнецов ; хотя после травмы он набирает очки, исполняет свои знаменитые буллиты, – сказал бывший футболист сборной России Роман Широков.