Педан о Кузнецове и Деанджело: «Кузя – большой профессионал, много работает и вне льда. Тони здорово играет, дай бог, чтобы и дальше так было»

Андрей Педан высказался об игре Евгения Кузнецова и Энтони Деанджело.

– Тони Деанджело уже набрал 15 очков в 9 матчах. В чем секрет успеха его такой результативной игры?

– Он хорошо играет в большинстве. Атакующего плана защитник. Здорово, что так у него получается. Дай бог, чтобы и дальше так было. Чтобы это были ключевые моменты и голы.

– Евгений Кузнецов после травмы набирает очки в каждом матче. Чем можете объяснить его такую успешную игру?

– Кузя – большой профессионал. Много работает и вне льда. Закономерно, что он пришел и дает хороший результат, – сказал защитник СКА .