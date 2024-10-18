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Педан о Кузнецове и Деанджело: «Кузя – большой профессионал, много работает и вне льда. Тони здорово играет, дай бог, чтобы и дальше так было»

Андрей Педан высказался об игре Евгения Кузнецова и Энтони Деанджело.

Тони Деанджело уже набрал 15 очков в 9 матчах. В чем секрет успеха его такой результативной игры?

– Он хорошо играет в большинстве. Атакующего плана защитник. Здорово, что так у него получается. Дай бог, чтобы и дальше так было. Чтобы это были ключевые моменты и голы.

Евгений Кузнецов после травмы набирает очки в каждом матче. Чем можете объяснить его такую успешную игру?

– Кузя – большой профессионал. Много работает и вне льда. Закономерно, что он пришел и дает хороший результат, – сказал защитник СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoАндрей Педан
logoЭнтони Деанджело
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