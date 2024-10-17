СКА победил ЦСКА в овертайме (5:4), упустив преимущество в 2 шайбы в 3-м периоде. У Деанджело и Грицюка по 1+1, у Кузнецова 0+2

СКА обыграл ЦСКА (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга вела со счетом 4:2 в начале третьего периода, но позволила сопернику перевести игру в овертайм, в котором победный гол забил защитник и капитан Александр Никишин .

Это третья победа петербургского клуба подряд в чемпионате.

Форвард СКА Арсений Грицюк забил гол и сделал результативную передачу в этой игре. Защитник петербуржцев Энтони Деанджело также отметился голом и ассистом.

Нападающий СКА Евгений Кузнецов сделал 2 результативные передачи.