Экс-гендиректор СКА о Ротенберге в 2011-м: «Пришел на должность вице-президента и члена совета директоров. Он принимал участие в формировании команды, занимался хоккеем»
Экс-гендиректор СКА Андрей Точицкий рассказал о приходе Романа Ротенберга в клуб.
Действующий главный тренер армейцев находится в команде с 2011 года.
«Он пришел на должность вице-президента и члена совета директоров. Это сразу же широкие полномочия, поэтому принимал участие в формировании команды, занимался хоккеем.
У нас тогда была единая управленческая команда. Не секрет, что в плане маркетинга СКА стал законодателем мод», – сказал вице-президент КХЛ и бывший генеральный директор СКА Андрей Точицкий.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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