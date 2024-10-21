Экс-гендиректор СКА о Ротенберге в 2011-м: «Пришел на должность вице-президента и члена совета директоров. Он принимал участие в формировании команды, занимался хоккеем»

Экс-гендиректор СКА Андрей Точицкий рассказал о приходе Романа Ротенберга в клуб.

Действующий главный тренер армейцев находится в команде с 2011 года.

«Он пришел на должность вице-президента и члена совета директоров. Это сразу же широкие полномочия, поэтому принимал участие в формировании команды, занимался хоккеем.

У нас тогда была единая управленческая команда. Не секрет, что в плане маркетинга СКА стал законодателем мод», – сказал вице-президент КХЛ и бывший генеральный директор СКА Андрей Точицкий .

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