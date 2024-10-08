Крикунов про 200-й матч Ротенберга: «Разве не повод поздравить тренера? Вице-президент КХЛ Точицкий забыл все хорошее, что для него сделали в СКА, видимо»
Вчера СКА обыграл «Локомотив» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Перед игрой вице-президент КХЛ Андрей Точицкий поздравил Александра Радулова с тем, что хоккеист забил 250 голов в лиге.
Этот матч стал для Ротенберга 200-м в КХЛ в качестве тренера СКА. Точицкий ранее работал в клубе из Санкт-Петербурга.
«Сильно удивлен тем, что было вчера в Ярославле. Вице-президент КХЛ приехал поздравить с юбилейным голом Александра Радулова, при этом забыл, видимо, не случайно, про юбилейный 200-й матч главного тренера СКА Романа Ротенберга. Разве не повод поздравить тренера?
Почему какие-то личные отношения выходят на первый план? Видимо, Точицкий забыл все хорошее, что для него было сделано в СКА. Так нельзя, это как минимум непрофессионально и не по-человечески.
Могу сказать, что и меня КХЛ не поздравила ни с 600-м матчем, ни с 800-м. Хорошо, что хоть не забыли поздравить с 1000-м.
Помнится, и еще одного выдающегося тренера, выигрывавшего Кубок Гагарина, не поздравили с юбилеем», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем
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