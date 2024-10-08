Сергей Черкас: «Точицкий ни слова не сказал про юбилей Ротенберга – поведение кажется странным и предвзятым. КХЛ должна уважительно относиться к тренерам»
Главный тренер СКА провел 200-й матч и остался недоволен тем, что КХЛ не поздравила с этим событием.
«Вчера Роман Борисович провел 200-й матч в качестве главного тренера СКА. От лица всех ветеранов и болельщиков петербургской команды поздравляю его с этим солидным юбилеем.
Хочу пожелать успехов в этой творческой, сложной, тернистой работе. Только вера в себя, вера в команду, вера в болельщиков поможет решить самые амбициозные задачи. Удачи Роману Ротенбергу и всей команде СКА!
Здорово, что команда тоже присоединилась к поздравлениям, показала характер, билась за своего тренера и вырвала победу на одном из самых сложных выездов сезона.
Было непросто, но СКА показал то, чего добивается Роман Ротенберг и выиграл в красивой, результативной борьбе.
Отдельно хочу отметить странное поведение КХЛ. На матч в Ярославль приехал вице-президент КХЛ, бывший сотрудник СКА Андрей Точицкий. Он поздравил Александра Радулова с 250-м голом в лиге и ни слова не сказал про юбилей Ротенберга.
Мне такое поведение кажется странным и даже предвзятым. Лига должна более бережно и уважительно относиться к тренерам.
И Роман Борисович совершенно справедливо выразил возмущение по этому поводу. Он защищал не себя, а всех коллег по профессии.
Надеюсь, в будущем КХЛ будет больше ценить тех, кто днем и ночью работает ради того, чтобы наш хоккей становился лучше, интереснее и привлекательнее для зрителей», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем
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