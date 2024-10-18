«Хотим всегда играть ярко – как Аршавин». Новые отсылки Ротенберга: к футболу, волкам и царям

СКА набирает ход.

СКА обыграл ЦСКА (5:4 ОТ). Это третья победа подряд для команды Романа Ротенберга – в таблице Запада она закрепилась на втором месте (23 очка, 17 матчей). На льду выделялся Евгений Кузнецов, который набирает очки в четырех матчах подряд (с ЦСКА – 0+2). Вместе с ним проявили себя Арсений Грицюк (1+1), Энтони Деанджело (1+1) и Александр Никишин (победный гол).

У ЦСКА нашлись собственные неожиданные герои. Например, 20-летний нападающий Алексей Чуркин, который забросил первую шайбу в КХЛ. Ротенберг же опять перекрыл все хоккейные события собственными высказываниями. Он провел очередную пресс-конференцию с громкими цитатами. В этот раз обошелся без сравнений с Шулшером , но пройти мимо мы никак не можем.

Ключевые тезисы от Ротенберга: каждый матч – поход в лес, игроки СКА – цари овертаймов

Из длинного выступления главного тренера СКА выделяются три отдельных сюжета. Почитайте его высказывания.

● Об игре СКА: «Если в целом взять нашу игру, стабильность – признак мастерства. Как в футболе Аршавин забил 4 гола в Ливерпуле, играя за «Арсенал», на «Энфилде». Как Аршавин забивает 4 мяча в ворота «Ливерпуля» – мы хотим в каждой игре играть так же ярко, как Андрей Аршавин».

● Об атмосфере: «Все команды в КХЛ очень сильные, мы с уважением относимся к каждой команде. Знаете, это можно сравнить с тем, когда группа мужиков идет в лес, на охоту. Ну, знаете, когда собирается группа мужиков и идет в лес.

В принципе так каждая игра: мы собираемся группой мужиков – у нас суровые мужики в команде, мы этому очень благодарны – и вот у нас перед каждой игрой как поход в лес. А в лесу может все что угодно произойти.

Не имеет значения, с кем мы играем, если честно, мы всегда готовимся в этот поход, идем в лес, мужественно. И понимаем, что где-то, может быть, волки, медведи и так далее».

● Об удачной игре в овертаймах: «У нас нет королей, у нас цари. Все-таки в Российской империи не было королей. Была императрица, Екатерина Великая».

Каждый пункт точно заслуживает отдельного пояснения.

Например, Ротенберг явно не просто так вспомнил Андрея Аршавина. Бывший футболист сам обращал внимание на СКА и рассказывал, что ему весело наблюдать со стороны именно за пресс-конференциями. Футбольные отсылки звучат от Ротенберга практически каждую неделю. Мы прекрасно помним, что СКА берет пример с «Ман Сити», «Барселоны» и других топ-клубов.

Волки и медведи – сложности, с которыми сталкивается СКА. Сейчас там есть лучший подбор игроков среди всех клубов КХЛ, но даже так СКА постоянно сбоит. Чуть больше двух недель назад команда Ротенберга проиграла «Куньлуню» (4:5, в моменте был счет 1:5). Совсем недавно было громкое поражение от минского «Динамо» (2:4). И это далеко не главные соперники по сезону.

Ответ (да и вопрос) про овертаймы тоже возник ожидаемо. СКА выиграл четыре из пяти овертаймов в регулярке-2024/25. Единственное поражение случилось в матче с «Металлургом» (4:5 ОТ). Из последних пяти встреч в овертаймы переходили три. В двух из них голами отметился капитан Александр Никишин. В матче с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) Кузнецов реализовал буллит.

Игровые факты по армейскому дерби – они важны без привязки к словам Ротенберга

У СКА сохраняются привычные тенденции, к которым мы уже привыкли. Команда всегда играет по бразильскому примеру – не зря от Ротенберга уже мелькали сравнения с футбольной сборной Бразилии. Вот и теперь СКА сначала упустил преимущество 2:0, а в третьем периоде отдал ЦСКА ничью со счета 4:2. Вопросы к надежности в обороне не исчезли, хотя вратари часто меняются.

Григорий Кузьмин (сидел весь матч), Степан Фальковский, Иван Зинченко и Сергей Толчинский не провели ни одной смены в третьем периоде матча с ЦСКА. Иван Демидов провел там же одну смену (27 секунд). Среди них выделяется Толчинский, который угодил в неудачную историю. За 16 матчей Сергей набрал 3 (2+1) очка. Последнее было в сентябре, а игровое время только падает.

ЦСКА не выигрывает у СКА с апреля 2023 года. В сезоне-2023/24 были проиграны все армейские дерби. Это происходило еще с Сергеем Федоровым. Сейчас поражение случилось уже при Илье Воробьеве. Вот только у ЦСКА все резко разладилось и без привязки к конкретному сопернику. Клуб вроде бы набрал 19 очков в регулярке-2024/25, но проиграл 7 из 10 последних матчей.

Позиции Ильи Воробьева в ЦСКА уже не выглядят такими прочными. Инсайдеры еще перед матчем писали о решающем значении результатов ближайших встреч. Одним из возможных преемников Воробьева как раз называется Федоров (удивительно). Пока не помогает ротация состава, хотя именно против СКА команда показала едва ли не лучшую игру за этот месяц.

Наконец-то снова появился на льду вратарь Иван Просветов. Слухи по его возможному обмену постепенно утихли. Сначала Просветов вернулся в заявку, а теперь даже вышел на замену вместо Дмитрия Гамзина – тот ошибся в эпизоде с третьей шайбой (счет стал 3:2 в пользу СКА). На счету Просветова 15 сэйвов: он не провалился и собственной надежностью принес хотя бы очко.

Проблема ЦСКА кроется в ключевых отрезках – так было и в сезоне-2023/24. Команда может весь матч играть на равных, а потом выключиться на несколько минут. При Воробьеве это проявляется в овертаймах. ЦСКА не выиграл еще ни одного (!) овертайма в регулярке-2024/25 (не цари). Всего команда доходила до них шесть раз – и лишь однажды дотерпела до серии буллитов (проиграла).

ЦСКА с волками и медведями пока справляется тяжело, а пример с футболистов там почему-то не берут.

0:2 – 4:2 – 5:6. Чудо-сюжет у «Авангарда» со «Спартаком»!

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Фото: Alexander Kulebyakin, Ian Hodgson/Daily Mail/ZUMA Press/Global Look Press ; vk.com/ska