КХЛ поздравила Шипачева с 1000-м матчем. Форвард «Динамо» Минск получил награду в перерыве игры с «Металлургом»
КХЛ поздравила Вадима Шипачева с 1000-м матчем в чемпионате.
Минское «Динамо» принимает «Металлург» (0:1, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта игра стала 1001-й по счету для форварда минской команды Вадима Шипачева.
В перерыве матча вице-президент КХЛ Андрей Точицкий поздравил Шипачева с преодолением отметки в 1000 матчей в чемпионате и вручил ему памятную награду.
Роман Ротенберг: «КХЛ не поздравила главного тренера СКА с 200-м матчем. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
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