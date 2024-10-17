КХЛ поздравила Шипачева с 1000-м матчем. Форвард «Динамо» Минск получил награду в перерыве игры с «Металлургом»

КХЛ поздравила Вадима Шипачева с 1000-м матчем в чемпионате.

Минское «Динамо » принимает «Металлург » (0:1 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта игра стала 1001-й по счету для форварда минской команды Вадима Шипачева .

В перерыве матча вице-президент КХЛ Андрей Точицкий поздравил Шипачева с преодолением отметки в 1000 матчей в чемпионате и вручил ему памятную награду.

Роман Ротенберг: «КХЛ не поздравила главного тренера СКА с 200-м матчем. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно»