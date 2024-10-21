1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини приступил к тренировкам на льду. Новичок «Сан-Хосе» пропустит еще как минимум неделю из-за травмы

1-й номер драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини приступил к тренировкам на льду.

Форвард «Сан-Хосе » выбыл с травмой нижней части тела после дебютной игры в НХЛ – против «Сент-Луиса» (4:5 ОТ).

18-летний канадец набрал в ней 2 (1+1) балла.

Главный тренер «Шаркс» Райан Ворсофски сообщил, что в восстановлении игрока есть прогресс. Ожидается, что он пропустит еще как минимум неделю.