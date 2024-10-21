1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини приступил к тренировкам на льду. Новичок «Сан-Хосе» пропустит еще как минимум неделю из-за травмы
1-й номер драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини приступил к тренировкам на льду.
Форвард «Сан-Хосе» выбыл с травмой нижней части тела после дебютной игры в НХЛ – против «Сент-Луиса» (4:5 ОТ).
18-летний канадец набрал в ней 2 (1+1) балла.
Главный тренер «Шаркс» Райан Ворсофски сообщил, что в восстановлении игрока есть прогресс. Ожидается, что он пропустит еще как минимум неделю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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