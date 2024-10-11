18-летний Селебрини забил 1-й гол в НХЛ – на 7:01 в матче с «Сент-Луисом». Среди 1-х номеров драфта только Лемье отличился быстрее в дебютной игре

18-летний Макклин Селебрини забил 1-й гол в НХЛ.

Форвард «Сан-Хосе » открыл счет в игре регулярного чемпионата против «Сент-Луиса » (4:5 ОТ).

Первый номер драфта НХЛ-2024 (18 лет 119 дней) отличился на 8-й минуте первого периода (7:01). Среди первых номеров драфта, забросивших шайбу в дебютном матче в лиге, быстрее это удалось сделать только Марио Лемье (1984 год, гол в ворота «Бостона» на 2:59).

Кроме того, Селебрини стал 6-м в списке самых молодых игроков лиги, отличившихся в дебютном матче.

В топ-5 входят Александр Барков (18 лет 31 день, «Флорида», 2013 год), Эдди Ольчик (18 лет 56 дней, «Чикаго», 1984), Бобби Карпентер (18 лет 86 дней, «Вашингтон», 1981), Дайнюс Зубрус (18 лет 111 дней, «Филадельфия», 1996), Рик Нэш (18 лет 116 дней, «Коламбус», 2002).