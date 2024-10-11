Селебрини – 3-й в списке самых молодых игроков в истории НХЛ с 2 очками в дебютном матче в лиге

Селебрини – 3-й в списке самых молодых игроков с 2 очками в дебютном матче в НХЛ.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (4:5 ОТ).

В первом периоде первый номер драфта НХЛ-2024 забросил шайбу и ассистировал Тайлеру Тоффоли.

Канадец (18 лет 159 дней) стал третьим в списке самых молодых игроков, набравших 2 очка в дебютном матче в лиге.

Рекордом владеет Нэтан Маккиннон (18 лет 31 день, «Колорадо», 2013 год, 0+2), на втором месте идет Бобби Карпентер (18 лет 86 дней, «Вашингтон», 1981 год, 1+1).