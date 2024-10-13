Селебрини не сыграет с «Анахаймом». 1-й номер драфта НХЛ-2024 травмировался в дебютной игре за «Сан-Хосе» и пропустит не менее недели
Макклин Селебрини получил травму и пропустит не менее недели.
Канадец дебютировал в НХЛ в игре с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ) и набрал 2 (1+1) очка.
Сообщается, что «Сан-Хосе» перевел Селебрини в список травмированных.
18-летний форвард точно пропустит игру против «Анахайма», восстановление займет не менее недели.
Селебрини может вернуться к игре с «Виннипегом» 19 октября.
«Честно говоря, я не могу определить сроки. Думаю, с недели на неделю.
Посмотрим, как будет проходить его реабилитация в ближайшие пару дней. Это все, что я могу сказать, – заявил главный тренер «Сан-Хосе» Райан Ворсофски.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NBC Sports Bay Area
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