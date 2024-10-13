Селебрини не сыграет с «Анахаймом». 1-й номер драфта НХЛ-2024 травмировался в дебютной игре за «Сан-Хосе» и пропустит не менее недели

Макклин Селебрини получил травму и пропустит не менее недели.

Канадец дебютировал в НХЛ в игре с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ) и набрал 2 (1+1) очка.

Сообщается, что «Сан-Хосе» перевел Селебрини в список травмированных.

18-летний форвард точно пропустит игру против «Анахайма», восстановление займет не менее недели.

Селебрини может вернуться к игре с «Виннипегом» 19 октября.

«Честно говоря, я не могу определить сроки. Думаю, с недели на неделю.

Посмотрим, как будет проходить его реабилитация в ближайшие пару дней. Это все, что я могу сказать, – заявил главный тренер «Сан-Хосе » Райан Ворсофски.