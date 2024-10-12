1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини может пропустить матч с «Анахаймом» из-за травмы нижней части тела
Макклин Селебрини может пропустить матч с «Анахаймом» из-за травмы.
Первый номер драфта НХЛ-2024 не тренировался с «Сан-Хосе» в пятницу.
Главный тренер «Шаркс» Райан Ворсофски не уверен в том, что 18-летний форвард сыграет с «Анахаймом» в субботу. Он проходит обследования в связи с травмой нижней части тела.
Канадец дебютировал в НХЛ в игре с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ) и набрал 2 (1+1) очка. Ранее он получил травму нижней части тела в выставочном матче с «Ютой».
Первый номер драфта-2024 уже забил – быстрее был только Лемье. Но гол получился смешным
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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