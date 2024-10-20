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Зубов о победе над ЦСКА: «Довольны, что смогли переломить длинную серию поражений, ребята играли самоотверженно. Нужно улучшать игру в большинстве»

Главнй тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о победе над ЦСКА.

Южане одержали победу в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 Б).

– Была равная игра. Мы довольны, что мы смогли переломить длинную серию поражений от ЦСКА. Ребята играли самоотверженно – и за Данила [Мокрушева], и за Дениса [Венгрыжановского]. Так выглядит победа.

– Что в третьей шайбе ЦСКА за 11 секунд до сирены было не так?

– Соперники проявили усердие. Так бывает в хоккее: чуть расслабляешься, и гол.

– Что нужно улучшать команде?

– Игру в большинстве. Всегда нужно что-то улучшать и двигаться вперед, – сказал Зубов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoСергей Зубов
logoКХЛ
logoСочи
logoДенис Венгрыжановский
logoДанил Мокрушев
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