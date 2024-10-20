Воробьев после поражения от «Сочи»: «Не хватает сыгранности, опыта новичков. ЦСКА выдавливает, выжимает из себя. Многое дается сложно»
Армейцы потерпели поражение в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4 Б).
– Хороший первый период, второй не удался, начали удаляться. В третьем сражались, забили. Дальше вы все видели сами.
– Абрамов сказал, что игроки не выполняют установку. Как достучаться?
– Речь идет о втором периоде, он получил по башке после второго периода.
– Сегодня отыгрались, это позитив. Похвалите команду?
– Не думаю, что сейчас время для хвалебных слов.
– Чего не хватает для стабильной игры?
– Сыгранности, опыта новичков, много чего. У нас много ребят, если бы все пошло сразу – было бы здорово. Мы выдавливаем, выжимаем из себя. Многие вещи даются сложно.
– ЦСКА раньше часто снимал вратаря в овертайме. Не хотели сегодня?
– Изменился регламент, в этом нет смысла – ты теряешь все, – сказал Воробьев.
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