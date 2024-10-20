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ЦСКА проиграл «Сочи» впервые с января 2016-го и во второй раз в истории

ЦСКА проиграл «Сочи» впервые за 8 лет.

Команда Сергея Зубова одержала победу над армейцами в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 Б).

Это первая победа сочинцев над ЦСКА с 4 января 2016 года – тогда они выиграли со счетом 2:1. Всего команды провели 36 очных встреч, в 34 из них победа оставалась за москвичами.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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