ЦСКА проиграл «Сочи» впервые с января 2016-го и во второй раз в истории

ЦСКА проиграл «Сочи» впервые за 8 лет.

Команда Сергея Зубова одержала победу над армейцами в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 Б).

Это первая победа сочинцев над ЦСКА с 4 января 2016 года – тогда они выиграли со счетом 2:1. Всего команды провели 36 очных встреч, в 34 из них победа оставалась за москвичами.