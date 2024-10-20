Зубов о травме лица у Мокрушева: «Потерял пару зубов, ему наложили швы. Мы рады, что это не так сильно, быстро его поправим»
Сергей Зубов рассказал о состоянии злоровья Данила Мокрушева.
Защитник «Сочи» был вынужден покинуть лед в матче с ЦСКА (4:3 Б) из-за травмы лица – Виталий Абрамов задел его коньком в падении.
«Мокрушев потерял пару зубов, ему наложили швы. Это хоккей, мы рады, что это не так сильно, быстро его поправим», – сказал главный тренер «Сочи».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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