Абрамов попал лезвием по лицу Мокрушеву в матче ЦСКА – «Сочи»

Игроку «Сочи» разрезало лицо коньком во время матча с ЦСКА.

«Леопарды» одержали победу над армейцами в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 Б). В одном из эпизодов третьего периода нападающий московской команды Виталий Абрамов в падении задел коньком защитника сочинцев Данила Мокрушева . Последний сразу отправился на скамейку запасных в сопровождении врачей.