Абрамов попал лезвием по лицу Мокрушеву в матче ЦСКА – «Сочи»
Игроку «Сочи» разрезало лицо коньком во время матча с ЦСКА.
«Леопарды» одержали победу над армейцами в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 Б).
В одном из эпизодов третьего периода нападающий московской команды Виталий Абрамов в падении задел коньком защитника сочинцев Данила Мокрушева. Последний сразу отправился на скамейку запасных в сопровождении врачей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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