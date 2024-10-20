Максим Рыбин: «Не особо верю в «Вашингтон», они не показывают доминирующий хоккей. Но Овечкин стал ближе к рекорду на шаг»
Максим Рыбин оценил первый гол Александра Овечкина в сезоне НХЛ.
Напомним, что форвард «Вашингтона» отметился голом в матче поединке с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).39-летнему россиянину осталось 40 шайб до рекорда Уэйна Гретцки.
«Там получился специфический гол с подставлением от игрока, но шайба залетела. Как говорится, гол есть гол. Нет смысла обсуждать этот момент. Я не особо верю в «Вашингтон», они не показывают доминирующий хоккей, чтобы он был высокого качества.
Все равно это первый гол, тебе легче становится. Поэтому есть первый гол, надо двигаться к рекорду. Он стал ближе к нему на один шаг», – сказал экс-игрок СКА.
Опубликовано: Sports
Источник: LiveResult.ru
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