Рыбин о перспективах «Питтсбурга»: «Максимум – попадание в плей-офф. Надо усиляться, меняться. Вратарь слабо играет»
Максим Рыбин оценил перспективы «Питтсбурга» в текущем сезоне НХЛ.
«Я, честно говоря, вижу максимум – попадание в плей-офф. Это максимум.
Надо усиляться, надо меняться. Вратарь достаточно слабо играет. Голкипер все-таки опора», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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