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Рыбин о Малкине: «Он не в тени Овечкина, просто другого склада характера. Евгений не пиарится, ведет скромную жизнь, закрытую от журналистов»

Максим Рыбин сравнил Евгения Малкина и Александра Овечкина.

«Молодец! От всей души хочу поздравить Евгения. 500 голов – это величайшее достижение.

Хочется ему пожелать не останавливаться и семимильными шагами двигаться к цифре 600 и дальше прописывать себя в историю и российского хоккея, и НХЛ. Он заслуживает уважения, такое количество очков набирает.

Говорят, Женя находится в тени кого-то, но я с этим не согласен. Женя из Магнитогорска, меньше времени проводит в Москве, на тусовках. Он не пиарит свою жизнь, а ведет достаточно скромную, может, даже в какой-то мере закрытую от тех же журналистов.

Малкин не стремится раздавать интервью, в отличие от Овечкина, с которым его часто сравнивают. Саша живет в Москве, принимает участие в гала-матчах, и волей-неволей ему надо отвечать на вопросы.

Поэтому не соглашусь, что Малкин в тени, просто он другого склада характера», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.

У Малкина 500-я шайба в НХЛ! И лучший старт сезона за карьеру

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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logoЕвгений Малкин
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