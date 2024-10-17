Рыбин о Панарине: «Один из лидеров «Рейнджерс». Из года в год под 100 очков набирает»

Максим Рыбин назвал Артемия Панарина одним из лидеров «Рейнджерс».

В текущем сезоне 32-летний российский форвард набрал 7 (2+5) очков в 3 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

«Как минимум он один из лидеров. Кто в «Рейнджерс » еще хорош? Крайдер, получается. Конечно же, лидер он.

Просто у него игра чуть-чуть не выстраивается, в моменте плей-офф немного тяжеловато приходится, потому что хоккей другой, в отличие от регулярного чемпионата.

А так вообще вопросов нет. Конечно, Панарин – лидер команды, из года в год под 100 очков [за сезон] набирает», – сказал бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин .