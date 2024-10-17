Рыбин о Панарине: «Один из лидеров «Рейнджерс». Из года в год под 100 очков набирает»
Максим Рыбин назвал Артемия Панарина одним из лидеров «Рейнджерс».
В текущем сезоне 32-летний российский форвард набрал 7 (2+5) очков в 3 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Как минимум он один из лидеров. Кто в «Рейнджерс» еще хорош? Крайдер, получается. Конечно же, лидер он.
Просто у него игра чуть-чуть не выстраивается, в моменте плей-офф немного тяжеловато приходится, потому что хоккей другой, в отличие от регулярного чемпионата.
А так вообще вопросов нет. Конечно, Панарин – лидер команды, из года в год под 100 очков [за сезон] набирает», – сказал бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости