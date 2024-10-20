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Каменский о рекорде Шипачева по матчам в КХЛ: «Он вошел в историю всего российского хоккея. Рады, что в нашей лиге такой хоккеист»

Валерий Каменский восхитился достижениями Вадима Шипачева.

37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм. 

«Испытываю большую радость за него. Он вошел в историю не только КХЛ, но и всего российского хоккея. Конечно, это все очень приятно. Хочется Вадима поздравить и пожелать дальнейших успехов. Мы все радуемся, что в нашей лиге играет такой хоккеист.

Уверен, что надо отметить это событие. Наверняка клуб и лига что-то обязательно придумают, несмотря на то, что сейчас разгар сезона. Безусловно, такие знаменательные события не должны оставаться без должного внимания», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.  

Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВалерий Каменский
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
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