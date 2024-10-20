Щитов о рекорде Шипачева по матчам в КХЛ: «Очень впечатляет. Маловероятно, что в ближайшие 10 лет такой рекорд побьют»

Никита Щитов высказался о рекорде Вадима Шипачева по матчам в КХЛ.

37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.

«Это достижение случилось во многом благодаря таланту, трудолюбию и стабильности Шипачева. Он настолько здорово читает игру, подводит себя к играм, что преодолел рубеж в 1000 сыгранных матчей. Впечатляет, очень впечатляет. Он его еще обновит и проведет еще не один десяток игр.

Посмотрим, сможет ли кто‑то побить такой рекорд. Думаю, в ближайшие 10 лет это маловероятно», – сказал бывший защитник ряда команд КХЛ.