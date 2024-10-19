Квартальнов о рекорде Шипачева по матчам в КХЛ: «Великий, собрал все титулы. Достичь такого результата сложно»
37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.
– Нельзя не спросить про Вадима Шипачева. Он поставил рекорд по матчам в КХЛ. Вы работали вместе еще давно. Каким вы видели Шипачева 15 лет назад? По-отцовски рады за него? Как отметите свой вклад в его карьеру?
– За любых игроков приятно. Особенно за тех, с кем работаешь. Достичь такого результата сложно. Особенно в тех условиях, в каких развивается хоккей. Для этого надо колоссальное здоровье. Вадим этого достиг.
Он, не побоюсь этого слова, великий, собрал все титулы здесь. Он заслужил это.
Хорошее шоу, которое устроило «Динамо», болельщики и лига это поддержали, полная арена – это круто. Всем это нравится.
– Вы скромно о себе умолчали. Вы развиваете молодежь. Это можно сказать о Шипачеве времен «Северстали».
– Много можно говорить. Если вспомнить те времена: Вадим то играл, то не играл. Когда я стал главным тренером «Северстали», я поставил Вадима в основной состав. Доверял ему.
Большой плюс, что он сразу это принял, взял на себя роль лидера. Поэтому он дальше пошел в большие команды. И попал в национальную сборную, еще будучи игроком «Северстали», – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
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