Квартальнов о рекорде Шипачева по матчам в КХЛ: «Великий, собрал все титулы. Достичь такого результата сложно»

Дмитрий Квартальнов высказался о рекорде Вадима Шипачева по матчам в КХЛ.

37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.

– Нельзя не спросить про Вадима Шипачева. Он поставил рекорд по матчам в КХЛ. Вы работали вместе еще давно. Каким вы видели Шипачева 15 лет назад? По-отцовски рады за него? Как отметите свой вклад в его карьеру?

– За любых игроков приятно. Особенно за тех, с кем работаешь. Достичь такого результата сложно. Особенно в тех условиях, в каких развивается хоккей. Для этого надо колоссальное здоровье. Вадим этого достиг.

Он, не побоюсь этого слова, великий, собрал все титулы здесь. Он заслужил это.

Хорошее шоу, которое устроило «Динамо », болельщики и лига это поддержали, полная арена – это круто. Всем это нравится.

– Вы скромно о себе умолчали. Вы развиваете молодежь. Это можно сказать о Шипачеве времен «Северстали».

– Много можно говорить. Если вспомнить те времена: Вадим то играл, то не играл. Когда я стал главным тренером «Северстали», я поставил Вадима в основной состав. Доверял ему.

Большой плюс, что он сразу это принял, взял на себя роль лидера. Поэтому он дальше пошел в большие команды. И попал в национальную сборную, еще будучи игроком «Северстали », – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов .