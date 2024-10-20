Агент Шипачева о рекорде по матчам в КХЛ: «Он может провести еще много игр за карьеру. Главное, что в его душе до сих пор горит огонь и он очень любит хоккей»
37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.
«Я очень рад тому, что Вадим Шипачев – не просто клиент, а мой большой друг – провел 1002‑й матч за карьеру в КХЛ, побив тем самым рекорд лиги.
Восхищаюсь тем, как Вадик готовит себя к каждому сезону, как он трудится все лето, чтобы войти в чемпионат в отличной форме. И отдельно я благодарю семью Вадима за то, что они так поддерживают его и помогают ему в хоккейной карьере.
Мы в этом году подписали двухлетний контракт с минским «Динамо». То есть я надеюсь, что количество матчей будет даже больше, чем 1100. Но я вижу потенциал у Вадима Шипачева, что он может провести еще много матчей за карьеру в КХЛ.
Главное, что в его душе до сих пор горит огонь и он очень любит хоккей», – сказал агент хоккеиста Станислав Романов.
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