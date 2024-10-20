Агент Шипачева о рекорде по матчам в КХЛ: «Он может провести еще много игр за карьеру. Главное, что в его душе до сих пор горит огонь и он очень любит хоккей»

Агент Станислав Романов высказался о рекорде Вадима Шипачева по матчам в КХЛ.

37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.

«Я очень рад тому, что Вадим Шипачев – не просто клиент, а мой большой друг – провел 1002‑й матч за карьеру в КХЛ , побив тем самым рекорд лиги.

Восхищаюсь тем, как Вадик готовит себя к каждому сезону, как он трудится все лето, чтобы войти в чемпионат в отличной форме. И отдельно я благодарю семью Вадима за то, что они так поддерживают его и помогают ему в хоккейной карьере.

Мы в этом году подписали двухлетний контракт с минским «Динамо ». То есть я надеюсь, что количество матчей будет даже больше, чем 1100. Но я вижу потенциал у Вадима Шипачева, что он может провести еще много матчей за карьеру в КХЛ.

Главное, что в его душе до сих пор горит огонь и он очень любит хоккей», – сказал агент хоккеиста Станислав Романов.