Ротенберг поздравил Шипачева с рекордом по матчам в КХЛ: «Ты многое сделал для СКА, для сборной России. Дай бог тебе еще много ярких игр. Я уверен, что все только начинается»

Роман Ротенберг поздравил Вадима Шипачева с рекордом по матчам в КХЛ.

37-летний нападающий минского «Динамо » принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.

«Шипа, поздравляю тебя с этим рубежом. 1002 игры – это тот рубеж, которого очень тяжело достичь любому игроку. Я тебя от души поздравляю.

Ты очень много сделал для хоккейного клуба СКА, для сборной России очень многое сделал.

Дай бог тебе здоровья. Дай бог тебе еще много ярких игр. Дай бог ты еще установишь, победишь, добьешься тех результатов, которые тебе по силам. А это любые рекорды.

Поздравляю тебя от души с этим рубежом. Я уверен, что все только начинается. Ура!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.