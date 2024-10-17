Аршавин о Ротенберге: «Футбол ему не дает покоя. Мало знаю о СКА кроме того, что говорит их главный тренер на пресс-конференциях – это ярко, можно посмеяться»
– Сегодня большой матч в КХЛ – СКА – ЦСКА. Вам интересно такие игры вечером посмотреть?
– Не то, что не люблю, но редко смотрю. Только с плей‑офф начинаю пристальнее следить.
– О СКА говорят в этом сезоне очень много, это самая хайповая команда. Что вас больше всего цепляет в ней?
– Кроме того, что на пресс‑конференциях говорит их главный тренер, больше я, честно, мало что знаю о СКА в этом сезоне.
– Роман Ротенберг взломал систему, забирает каждый раз информационное пространство себе. Вас это радует или спокойно относитесь?
– Это ярко, иногда можно улыбнуться, посмеяться.
– «Шульшер», «Йозе Марино»…
– Видите, футбол ему все равно не дает покоя.
– Как оцените переход Евгения Кузнецова?
– Он очень сильный хоккеист, большая звезда для нашей лиги, поэтому рад, что он перешел в СКА.
– Вы на лед выходите?
– За «Чисто Питер» отыграл два сезона, но больше как тренировки.
– Мичков выходил на игры?
– Вроде бы нет, но мы часто с ним сидели на скамеечке, говорили с ним, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.
Ротенберг об игровом времени Демидова: «Помните Шулшера, «Манчестер Юнайтед»? Его называли Golden substitute – знаете, что это? Выходил и за 2 минуты забивал – какие вопросы к тренеру?»
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