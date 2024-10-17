Россия сыграет с Беларусью и Казахстаном в мае 2025-го. Сезон в КХЛ продлится до 25 мая: «Есть накладка, но мы соберем достойную команду»

Сборная России сыграет с Беларусью и Казахстаном в мае 2025 года.

Сезон-2024/25 в КХЛ завершится не позднее 25 мая 2025 года. В этот день состоится седьмой матч финала плей-офф, в том случае, если он потребуется.

– Есть ли конкретика по играм с белорусами в мае 2025 года?

– Да, даты сейчас точно не скажу, но сначала мы играем в Казахстане, потому что казахстанская сборная потом уезжает на чемпионат мира, потом мы сыграем как минимум один матч, а может и два в России, потом едем в Белоруссию.

У нас есть договоренности, есть обязательства, поэтому мы активно сотрудничаем, помогаем друг другу.

Накладка в том, что будет идти КХЛ и ВХЛ. Много команд и хоккеистов будут задействованы. Но я думаю, что мы соберем достойную команду, – заявил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов .

Гендиректор ФХР: «ИИХФ поделит организации на правильные и неправильные. Они намерены причислить КХЛ к неправильным, но критериев у них не выработано»