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Ротенберг об отставке Позднякова из ОКР: «Победили на ОИ-2018 во многом благодаря ему. Такие люди важны, чтобы вести наш спорт вперед»

Роман Ротенберг прокомментировал отставку Станислава Позднякова.

Функционер покинул пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Он руководил олимпийским комитетом с 2018 года.

– Вы активно участвуете в жизни нашего спорта. Подал в отставку президент ОКР Станислав Поздняков. Вы не знаете почему?

– Мы вместе с Поздняковым победили в Корее, выиграли олимпийское золото. Хочу от себя лично поблагодарить его за проделанную работу.

Мы победили на Олимпиаде во многом благодаря ему. Были многие организационные вопросы, нам изначально было тяжело туда попасть.

Благодаря его поддержке, поддержке главы государства и всех вместе, мы смогли туда поехать и победить. В этом есть огромная роль главы ОКР.

Благодарим его от души за проделанную работу. Уверен, мы в скором времени увидим бывшего главу ОКР на новом месте работы.

Думаю, это не последнее его место работы. Пожелаем ему удачи. Важно, чтобы такие люди работали в спорте.

Хочу просто поддержать по-человечески, от души. Он четырехкратный олимпийский чемпион – такие люди важны, чтобы вести наш спорт вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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