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  • Плющев о матче России с Канадой: «Нам бы поднадували щеки. Было бы не просто тяжело, а очень тяжело. Сомневаюсь, что мы могли бы повторить Суперсерию-1972 по накалу и результату»
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Плющев о матче России с Канадой: «Нам бы поднадували щеки. Было бы не просто тяжело, а очень тяжело. Сомневаюсь, что мы могли бы повторить Суперсерию-1972 по накалу и результату»

Владимир Плющев высказался о возможном проведении матча между Россией и Канадой.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов так высказался о подобных играх: «Даю 200% – ажиотаж будет такой же, как вокруг Суперсерии в 1972 году. Если не больше».

«Я не думаю, что ажиотаж сейчас будет похлеще, чем у той Суперсерии 1972 года. Если Петр I прорубил окно в Европу, то та серия прорубила окно в Северную Америку.

Бум был страшный что в США, что в Канаде, что в Советском Союзе. Даже бабушки в очередях обсуждали все эти игры, разговоры о той серии можно было услышать в метро и много где еще.

Так что не сказал бы, что потенциальная игра России и Канады сейчас переплюнула бы Суперсерию. Тогда это было открытие, а сейчас люди привыкли ко многим вещам. Международные контакты худо-бедно по разным линиям идут все равно.

Что касается исключительно хоккейной составляющей, то здесь нам бы серьезно поднадували щеки. Было бы не просто тяжело, а очень тяжело. Судя по тому, что показывают североамериканцы на последних чемпионатах мира и в матчах НХЛ, то там виден очень высокий уровень. Даже середнячки из НХЛ на мировых первенствах показывают мастерство.

Болельщики видят это в одном аспекте, люди, которые вовлечены в хоккей, смотрят несколько иначе. Поэтому я сомневаюсь, что мы могли бы повторить по накалу и результату ту серию 1972 года», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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