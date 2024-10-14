Вячеслав Быков: «Отсутствие России на Евротуре – это потеря. Победа на таком значимом турнире была очень важна и давала уверенность в будущем»

Вячеслав Быков прокомментировал отсутствие России на Евротуре.

После отстранения сборной в 2022 году, ее место заняла Швейцария. Также в турнире участвуют Швеция, Финляндия и Чехия.

«Я все же считаю, что отсутствие России на Евротуре – это потеря. На этот турнир всегда приглашались сильнейшие кандидаты в сборную, а также перспективные молодые игроки с прицелом на чемпионаты мира.

Команда приобретала очертания на будущий турнир и получала опыт совместной игры, привыкала к требованиям тренерского штаба, тактике, оттачивала взаимодействие. Болельщики же могли воочию увидеть одних из лучших хоккеистов лиги.

Победа на таком значимом турнире была очень важна и давала уверенность в будущем. К тому же это был спортивный праздник в преддверии новогодних дней», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .