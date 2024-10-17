Гендиректор ФХР: «ИИХФ поделит организации на правильные и неправильные. Они намерены причислить КХЛ к неправильным, но критериев у них не выработано»

Гендиректор ФХР заявил, что ИИХФ отнесет КХЛ к числу неправильных организаций.

Ранее КХЛ вышла из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), став независимой лигой.

«У нас много чего есть сказать, особенно по последним событиям, на полугодовом конгрессе ИИХФ было очень много выдвинуто, скажем так, юридических, весьма не очевидных решений и предложений.

Например, они заговорили о том, что у них есть организации, не являющиеся членами ИИХФ, которые они решили поделить на правильные и неправильные.

Они намерены причислить КХЛ к неправильным, но при этом критериев у них не выработано», – заявил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов .