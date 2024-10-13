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  • Ротенберг о вратарях СКА: «Дадим Заврагину спокойно работать, не будем обсуждать. У нас есть Плешков, Серебряков – нужны все. Мойсевича не можем ставить, к сожалению»
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Ротенберг о вратарях СКА: «Дадим Заврагину спокойно работать, не будем обсуждать. У нас есть Плешков, Серебряков – нужны все. Мойсевича не можем ставить, к сожалению»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о доверии Егору Заврагину в СКА.

– Насколько вы будете доверять Заврагину? Насколько его коснется ротация вратарей?

– У Коскинена тоже была серьезная конкуренция. Был Игорь Шестеркин, они играли в жесткой конкуренции. Было много споров, кто сильнее. Вы знаете, какого уровня вратарь Шестеркин.

Всегда в хоккее важно отрабатывать на сто процентов на каждой тренировке. В каждом матче играть самоотверженно, делать все возможное ради победы. Иметь устойчивую психологию.

На нее влияют многие факторы: воспитание, родители, человеческие качества, жизненный опыт – даже не опыт игры в хоккей. Давайте сейчас дадим Егору возможность отдохнуть. Не будем в прессе все это обсуждать.

Дадим ему возможность спокойно работать, как и всем остальным нашим вратарям. Хочу еще раз отметить, что сейчас мы, к сожалению, не можем ставить в ворота Павла Мойсевича, который выиграл Кубок Харламова.

Все-таки это второй Кубок в истории СКА, во многом это его заслуга, что мы его выиграли. Когда хоккеист делает все возможное ради нашего клуба, работает – это важные факторы.

Сейчас у нас есть Плешков, есть Серебряков – нам все нужны. Впереди длинная дистанция. Давайте дадим нашим игрокам возможность спокойно работать. Чем меньше нас будут обсуждать в прессе, тем для нас лучше.

Но, как мы видим, даже когда мы не играем, – нас обсуждают. Это тоже плюс. Важно быть всегда в повестке. Во многом благодаря этому у нас всегда полные трибуны – и дома, и на выезде.

Как говорил один известный пиарщик – черный пиар, это тоже пиар. Мы благодарны всем. Работаем дальше, а сейчас дайте нам возможность восстановиться и подготовиться к следующей игре, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoКХЛ
logoМикко Коскинен
Кубок Харламова
logoРоман Ротенберг
logoНикита Серебряков
logoИгорь Шестеркин
logoАртемий Плешков
logoПавел Мойсевич
logoЕгор Заврагин
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