Ротенберг о вратарях СКА: «Чтобы играть – надо играть. Что определяет возраст? Сколько лет вратарю, который выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне?»
В прошедшем матче с минским «Динамо» (2:4) СКА заявил вратарей Артемия Плешкова и Егора Заврагина.
– Насколько опасно заявлять на матч одного вратаря, которому 21 год, а второго, которому 19. И идти с ними в сезон?
– Это вы себе задаете этот вопрос?
– Нет, вам.
– А давайте я вам этот вопрос задам. Что определяет возраст?
– Опыт.
– Давайте посмотрим на историю КХЛ. Кто выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне? Сколько ему лет?
– Понятно, что Набоков – это уникум.
– Что значит «понятно»? Давайте смотреть по факту. Сколько лет вратарю, который в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина?
– Это был 20-летний Набоков.
– Вот и ответ на ваш вопрос. Спасибо.
Еще есть такой легендарный вратарь – Владислав Александрович Третьяк. В каком возрасте он начал играть за ЦСКА?
– По-моему, в 17 лет. Или в 18. Можно вспомнить и Белошейкина.
– У нас уже больше опыта. Возьмем игры Плешкова против минского «Динамо» и сборной Беларуси.
Сколько матчей подряд он выиграл у очень серьезного тренера и сильной команды? Сколько игр мы сыграли в туре?
– Пять?
– Плешков выиграл много матчей подряд у одной и той же команды, сыграл на ноль в Минске. Это ответ на ваш вопрос.
Это очень сильный вратарь, но ни один голкипер не пройдет этот сезон, играя все 68 матчей в регулярке и плюс плей-офф.
Максим Анатольевич Соколов будет готовить и тренировать всех наших вратарей, чтобы мы всегда имели возможность побеждать за счет правильной игры всей нашей команды и, конечно, вратарей.
А если не давать играть молодым вратарям, они никогда не наберутся опыта. Чтобы играть, надо играть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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