Ротенберг о вратарях СКА: «Чтобы играть – надо играть. Что определяет возраст? Сколько лет вратарю, который выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне?»

Роман Ротенберг поделился размышлениями относительно вратарей СКА.

В прошедшем матче с минским «Динамо» (2:4) СКА заявил вратарей Артемия Плешкова и Егора Заврагина.

– Насколько опасно заявлять на матч одного вратаря, которому 21 год, а второго, которому 19. И идти с ними в сезон?

– Это вы себе задаете этот вопрос?

– Нет, вам.

– А давайте я вам этот вопрос задам. Что определяет возраст?

– Опыт.

– Давайте посмотрим на историю КХЛ . Кто выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне? Сколько ему лет?

– Понятно, что Набоков – это уникум.

– Что значит «понятно»? Давайте смотреть по факту. Сколько лет вратарю, который в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина?

– Это был 20-летний Набоков.

– Вот и ответ на ваш вопрос. Спасибо.

Еще есть такой легендарный вратарь – Владислав Александрович Третьяк. В каком возрасте он начал играть за ЦСКА?

– По-моему, в 17 лет. Или в 18. Можно вспомнить и Белошейкина.

– У нас уже больше опыта. Возьмем игры Плешкова против минского «Динамо» и сборной Беларуси.

Сколько матчей подряд он выиграл у очень серьезного тренера и сильной команды? Сколько игр мы сыграли в туре?

– Пять?

– Плешков выиграл много матчей подряд у одной и той же команды, сыграл на ноль в Минске. Это ответ на ваш вопрос.

Это очень сильный вратарь, но ни один голкипер не пройдет этот сезон, играя все 68 матчей в регулярке и плюс плей-офф.

Максим Анатольевич Соколов будет готовить и тренировать всех наших вратарей, чтобы мы всегда имели возможность побеждать за счет правильной игры всей нашей команды и, конечно, вратарей.

А если не давать играть молодым вратарям, они никогда не наберутся опыта. Чтобы играть, надо играть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.