Заврагин – основной вратарь СКА на матч с «Автомобилистом», Плешков в запасе. Серебряков не попал в заявку
Егор Заврагин – стартовый вратарь СКА на матч против «Автомобилиста».
Петербургский клуб назвал состав команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ.
Основным вратарем Егор Заврагин, запасным – Артемий Плешков.
Вратарь Никита Серебряков вновь не был включен в заявку.
В прошлом матче против минского «Динамо» (2:4) Заврагин появился на льду в третьем периоде.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал СКА
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