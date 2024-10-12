Заврагин – основной вратарь СКА на матч с «Автомобилистом», Плешков в запасе. Серебряков не попал в заявку

Егор Заврагин – стартовый вратарь СКА на матч против «Автомобилиста».

Петербургский клуб назвал состав команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ .

Основным вратарем Егор Заврагин, запасным – Артемий Плешков .

Вратарь Никита Серебряков вновь не был включен в заявку.

В прошлом матче против минского «Динамо» (2:4) Заврагин появился на льду в третьем периоде.