1:20 по броскам за период – СКА эпично «сгорел» минскому «Динамо»

Ротенберг снова заменил вратаря.

СКА дома уступил минскому «Динамо» (2:4).

Ключевым стал второй период, по ходу которого петербуржцы пропустили два гола. Но еще катастрофичнее выглядит статистика бросков в створ на этом отрезке: 1 против 20!

Один из них нанес Вадим Шипачев – нападающий отличился впервые после перехода в «Динамо». 37-летний ветеран реализовал большинство и радовался словно ребенок.

Это долгожданное достижение для форварда. Он невзрачно начал сезон – всего 3 ассиста в 11 предыдущих играх. С каждой из них появлялось все больше сомнений в том, что умный и техничный, он встроится в строгую систему тренера Дмитрия Квартальнова.

Теперь такие разговоры на паузе. Тем более Шипачев не просто забил, а еще на шаг приблизился к самому мощному индивидуальному достижению в КХЛ. Вадиму осталось 4 очка, чтобы догнать лучшего бомбардира в истории лиги – Сергея Мозякина. Сейчас у Шипачева 924 (290+634) балла в 844 матчах. Но гол в Петербурге – и без того веха для форварда: он выступал за СКА с 2013 по 2018 гг.

Отметил возвращение и Евгений Кузнецов. Из-за травмы нападающий пропустил 3 матча – и сразу забил: идеально подставил клюшку под наброс издалека. Оказавшись на скамейке, Евгений долго и оживленно пересказывал эпизод Михаилу Григоренко. Голы для Кузнецова в диковинку: это лишь вторая шайба после переезда из НХЛ.

В пятый раз за регулярку Роман Ротенберг пошел на замену вратаря. Во втором перерыве при счете 0:3 Артемий Плешков уступил рамку Егору Заврагину. За день до игры 19-летнего вратаря вернули из «Сочи», где он выступал в аренде.

«Похож на Набокова, тот же Третьяк заиграл в 17 лет. Егор – нормальный такой пацан, не раздолбай. Верим в него, он хочет стать лучшим в мире», – Ротенберг так прокомментировал переход.

Его предыдущий фаворит – Никита Серебряков – наблюдал за матчем из вип-ложи вместе с тренером вратарей Юрием Ключниковым. Телевизионщики несколько раз вылавливали их портреты, и одна из попыток получилась удивительно удачной. Озадаченный Ключников и улыбающиеся глаза Серебрякова – лучшее описание всему матчу.

Серебряков завис в полупозиции – он вне заявки уже два матча подряд. Последний раз вышел на лед 5 октября против «Северстали» (3:4). Какое-то время медиа сыпали инсайдами – вратаря якобы готовили к обмену в московское «Динамо». Агенты оперативно опровергли, и теперь будущее Серебрякова в тумане.

То же можно отчасти сказать и о всем СКА. Петербуржцы замедлили ход после пятиматчевой победной серии в конце сентября – в пяти последних играх у них только две победы.

Фото: vk.com/ska