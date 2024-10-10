Ротенберг заменил Плешкова на Заврагина в матче с минским «Динамо». Артемий пропустил 3 шайбы за 2 периода

Роман Ротенберг вновь заменил вратаря СКА по ходу матча КХЛ.

Петербургская команда проводит игру Фонбет чемпионата КХЛ против минского «Динамо » (1:3, третий период).

Третий период в воротах СКА начал 19-летний Егор Заврагин, которого клуб вернул из аренды в «Сочи». Голкипер дебютировал за СКА.

Стартовый голкипер СКА Артемий Плешков пропустил три шайбы за два периода.