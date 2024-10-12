Кузнецов пошутил о голе «Автомобилисту» с передачи Деанджело: «Мы с детской школы еще вместе»
Евгений Кузнецов пошутил о голевой передаче Энтони Деанджело.
СКА принимает «Автомобилист» (1:2, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов забил гол на второй минуте этой игры с передачи Энтони Деанджело.
– Связка с Деанджело каролиновская, получается, сработала сегодня на петербургской земле?
– Да, с детской школы еще вместе, – сказал нападающий СКА, игравший с американцем за «Каролину» в сезоне-2023/24.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости