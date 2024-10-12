Кузнецов пошутил о голе «Автомобилисту» с передачи Деанджело: «Мы с детской школы еще вместе»

Евгений Кузнецов пошутил о голевой передаче Энтони Деанджело.

СКА принимает «Автомобилист » (1:2 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов забил гол на второй минуте этой игры с передачи Энтони Деанджело .

– Связка с Деанджело каролиновская, получается, сработала сегодня на петербургской земле?

– Да, с детской школы еще вместе, – сказал нападающий СКА , игравший с американцем за «Каролину» в сезоне-2023/24.