Ротенберг разбирается с микроменеджментом на уровне топов из НХЛ. Но есть два нюанса

Потолок зарплат Шредингера?

Приезжает Кузнецов. Контракт на 4 года: за первый – 50 млн, за три следующих – по 92, но самый сок, конечно, прописываем в личные и командные бонусы. Арсений Грицюк соглашается на пятикратное уменьшение зарплаты, до 12 млн за сезон – ему уезжать, все понятно; и да, самый сок прописываем в бонусы. Сергей Сапего не уезжает, но тоже соглашается на снижение во имя легенды №92.

Приезжает Деанджело. Годичный контракт на 30 млн, в бонусы прописываем что-то в районе 200 . Никишин (капитан вместо Кузнецова) соглашается на уменьшение зарплаты – ему уезжать, все понятно. 30-миллионный контракт Деанджело все равно не умещается под потолком – нужно скинуть контракт (40 млн) Эмиля Галимова. В «Барыс» не получается из-за ограничений КХЛ («регламент лиги мешает развиваться игрокам», – замечает Роман), так что его отправляют в ВХЛ (под неожиданным лозунгом «своих не бросаем»).

Вспоминаем прошлый сезон: под давлением ФХР и министерства спорта КХЛ снижает лимит на легионеров до трех. И Лайпсик, который перешел в СКА, вдруг становится большим фанатом питерских каналов и лично Александра Сергеевича Пушкина и принимает российское гражданство.

Три эти операции объединяет две характеристики:

1. Все они соответствовали фактическому регламенту КХЛ.

2. Все они были направлены на то, чтобы фактически усилить СКА.

Я понимаю и вижу, какая у Романа Ротенберга репутация в комментариях, но, по-моему, очевидно: с точки зрения работы с формальностями (ориентация в них, манипуляция ими – как угодно) и коммуникации с игроками его менеджмент – это менеджмент уровня Жюльена Брисбуа, Кайла Дубаса и, скажем, менеджерской группы «Вегаса».

Но это поверхностное впечатление портят два фактора.

Первый – чувство состава, аналитика по игрокам и прочая там схоластика.

Жюльен Брисбуа любит хитросочиненные обмены, и один из таких он провернул в 2021-м, когда выменивал Дэвида Савара – то был обмен-туннель с проходом через «Детройт» и распиливанием зарплаты на несколько частей, каждую из которых на себя брали участники обмена.

И этот обмен был призван дополировать уже готовый (подготовленный за последние годы и за текущую на тот момент регулярку) состав. Это был штрих, Брисбуа ощущал его необходимым и поэтому включил режим турбокалькулятора.

Когда Кайл Дубас изобретал схему по умещению по потолком «Торонто» Райана О’Райлли из «Сент-Луиса» (половину зарплаты себе оставили «Блюз», еще четверть приняла «Миннесота»), он думал о том, чтобы точечно и конкретно усилить центральную линию перед первым раундом против «Тампы». Это было точечное усиление в целом сформированной команды.

Летом и осенью 2024-го Роман набирает народ, вообще не понимая даже примерных очертаний коллектива с которым пойдет в плей-офф. В результате Деанджело приезжает на место, которое, по идее, в составе занимал Никита Зайцев – тоже ведь не юниор, и не ноунейм, правда?

Лайпсик менял гражданство чтобы провести 19 матчей за СКА в регулярке (и еще два – в плей-офф), а потом уехать в Екатеринбург.

Список можно продолжать достаточно долго, но вот какой случай мне кажется самым иллюстративным.

На ЧМ-2019 составом занимался как раз Роман («Мы провели большую работу, чтобы собрать такой состав», – говорил он в одном интервью), и работа удалась, вышла самая настоящая дрим-тим.

Но ведь это была самая разбалансированная дрим-тим в истории. В ней не хватило места Капризову. В ее второй бригаде большинства было пять нападающих, там играли сразу и Кови, и Ови. Окей, ЧМ не такого уровня, чтобы это заглохло, плюс помогла форма Кучерова с Василевским, поближе к финишу все-таки нашли определенный баланс, и в целом турнир удался, но половина звезд того состава не нашла себя в том составе.

Вы помните выступление Овечкина в Братиславе-2019? А Ковальчука? А Капризова? А Кузнецова?

А еще, если коротко, были истории лидеров СКА разных лет – Кови, Дацюка и, если свежее, Гусева. Плюс пример Яшкина – лучшего бомбардира в форме СКА за последние пять лет – его не продлили. Да, возможно, Дмитрий сам не захотел подписываться на понижение, но ради кого на понижение должен соглашаться один из первых бомбардиров лиги?

Роман – отличный менеджер в смысле коммуникации и дипломатии, у него Никишин (абсолютно лучший защитник России – из тех, кто играет в России) готов сидеть на скамейке, а Грицюк – зарабатывать ниже среднего по лиге. Но коммуникация и дипломатия – это побочная механика менеджера, вспомогательные инструменты. Основа – ощущение гармонии в составе, идеи по ее развитию, понимание и чувство игроков, их скилла и особенностей.

Когда менеджер кропотливо прописывает схему перехода, который позволит сделать шаг к Кубку, мы говорим «Вау!».

Когда менеджер лазерным ножом врезает игрока в состав, чтобы... весной отправить его в «Сочи», а самому вылететь во втором раунде, мы надрываем животы.

Да, технические навыки менеджмента СКА обесцениваются его же неумением выстроить стратегию.

И тут второе.

Окей, если переписывания зарплат и усиление бонусной части договоров – это игра по правилам, то... А в чем вообще суть потолка зарплат КХЛ? Точно ли он существует как что-то, что должно ограничить хватательные рефлексы клубов-богачей? Не имитация ли это?

То, что Роман такой мастер коммуникации и может кого угодно уговорить на что угодно (сидеть в запасе, играть за фарм, получать 12 миллионов вместо 60), лишь бы это соответствовало регламенту, мы поняли.

Но что у нас тут по факту. Самым дорогим игроком СКА сейчас остается Сергей Толчинский – в матче против «Северстали» он сыграл меньше 15 минут. Кузнецов, как говорят, главная звезда лиги, зарабатывает 50 млн. Никита Зайцев – тоже. Тони Деанджело приехал из НХЛ на 30 млн. Что это за структура зарплат?

«Я видел контракт Кузнецова, – дополнял эту картину президент КХЛ Алексей Морозов. – Евгений может заработать миллиард рублей».

Милли... что?

Картина такова:

1. СКА имеет право легально размещать под потолком примерно любое количество звезд (и больших по меркам лиги игроков), искусственно занижая им формальную зарплату.

2. СКА имеет право компенсировать формальное занижение, прописывая нереальные, гигантские личные и командные бонусы (личные никак не ограничены регламентом).

3. СКА имеет право переписать три контракта в сторону понижения, расширяя бонусную часть.

Если вся вот эта стратегия СКА (подписать Кузнецова и давать ему по 16 минут) укладывается в регламент, то может быть... пора... прописать в регламенте пункты, которые бы ограничивали эту деятельность?

Потому что пока за клуб расплачиваются игроки – и конкретно Эмиль Галимов, который выпал из о-очень конкурентного состава и при этом не имеет права играть за «Барыс», который им интересуется – потому что СКА (!) превысил с «Барысом» что-то регламентное.

Смотрите что именно: в «Барысе» уже есть три игрока, у которых в моменте с 1 мая 2023-го по 30 апреля 2024-го были контракты с питерской командой, а значит сейчас Астана не может принять четвертого. И это пункт приняли чтобы ограничить... активность СКА по отправке / возвращению игроков в / из «Сочи».

Проговорите вслух и вы увидите парадокс: игрок, от которого СКА отказывается, не имеет права играть из-за тактических перегибов СКА. И – вынужден играть за фарм.

Я не видел контракт Галимова, но не думаю, что он сможет заработать миллиард.

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Reaves/Getty Images, Bruce Bennett; East News /AP Photo/Gerry Broome, Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP; РИА Новости /Алексей Филиппов, Григорий Сысоев; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press