Деанджело о травме Кузнецова: «Он один из лучших игроков СКА. Надеюсь, он вернется в строй полностью здоровым как можно скорее»
Энтони Деанджело высказался о травме Евгения Кузнецова.
Форвард СКА получил повреждение в матче с «Северсталью» 27 сентября. Он пропустит около 2 месяцев.
Вчера СКА проиграл «Куньлуню» (4:5) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Каково СКА приходится играть без Евгения Кузнецова?
– Это сложно. Он один из наших лучших игроков. Надеюсь, что он вернется в строй полностью здоровым как можно скорее.
– Кажется, что в таких матчах вы должны побеждать и без него.
– В этой лиге все команды хороши. Мы же будем просто идти от матча к матчу, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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