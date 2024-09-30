Деанджело о травме Кузнецова: «Он один из лучших игроков СКА. Надеюсь, он вернется в строй полностью здоровым как можно скорее»

Энтони Деанджело высказался о травме Евгения Кузнецова.

Форвард СКА получил повреждение в матче с «Северсталью» 27 сентября. Он пропустит около 2 месяцев.

Вчера СКА проиграл «Куньлуню» (4:5) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Каково СКА приходится играть без Евгения Кузнецова?

– Это сложно. Он один из наших лучших игроков. Надеюсь, что он вернется в строй полностью здоровым как можно скорее.

– Кажется, что в таких матчах вы должны побеждать и без него.

– В этой лиге все команды хороши. Мы же будем просто идти от матча к матчу, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело .