Кузнецов забил во втором матче подряд, показав «птичку» после гола «Автомобилисту». Форвард СКА набрал 7 очков в 11 матчах
Евгений Кузнецов забил гол во втором матче подряд в КХЛ.
Нападающий СКА забросил шайбу в первом периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
На третьей минуте периода форвард вышел один на один с Владимиром Галкиным и бросил вратарю между ног.
Евгений Кузнецов отпраздновал гол, показав «птичку».
Таким образом, в активе хоккеиста теперь 7 (3+4) баллов в 11 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
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