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  • Кузнецов забил во втором матче подряд, показав «птичку» после гола «Автомобилисту». Форвард СКА набрал 7 очков в 11 матчах
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Кузнецов забил во втором матче подряд, показав «птичку» после гола «Автомобилисту». Форвард СКА набрал 7 очков в 11 матчах

Евгений Кузнецов забил гол во втором матче подряд в КХЛ.

Нападающий СКА забросил шайбу в первом периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

На третьей минуте периода форвард вышел один на один с Владимиром Галкиным и бросил вратарю между ног.

Евгений Кузнецов отпраздновал гол, показав «птичку».

Таким образом, в активе хоккеиста теперь 7 (3+4) баллов в 11 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
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