Важное в КХЛ за неделю: чудо-гол в дерби «Спартак» – ЦСКА, борщ от Ротенберга и неожиданный бомбардир лиги

Кузнецов уже травмировался.

В КХЛ завершилась четвертая игровая неделя регулярки-2024/25 – мы от традиций не отказываемся. Это очередной материал, где собраны заметные эпизоды из прошедших матчей. Напоминаем: все рубрики и подборки формируются глазами авторов, поэтому с ними можно спорить и оставлять любые дополнения в комментариях. Все обязательно прочитаем и для себя отметим.

Лучшие клубы: «Торпедо» вышло на уровень «Локомотива» и «Ак Барса»

● До этого «Торпедо» входило в число худших, не выиграв ни одного матча за календарную неделю. Сейчас же все кардинально поменялось. Есть три победы – обыграли «Куньлунь» (4:2), «Адмирал» (4:2) и «Амур» (7:2).

● «Локомотив» прямо сейчас лидирует в общей таблице КХЛ. У команды Никитина набралось 8 побед за 10 игр (17 очков). Теперь «Локомотив» справился с «Северсталью» (4:1), «Авангардом» (3:2) и «Сочи» (3:1).

● «Ак Барс» неудачно стартовал, но быстро набрал темп и сейчас уже занимает второе место на Востоке. Уступает только «Автомобилисту», который провел на две игры больше. На этой неделе команда обыграла «Ладу» (4:3), «Металлург» (4:3) и все тот же «Автомобилист» (6:2).

Таблица КХЛ

Худшие клубы: «Авангард» и «Сочи» по-прежнему ни у кого не выигрывают

● «Авангард» вторую неделю идет среди худших. Команда Звягина проигрывает уже семь матчей подряд. Сейчас случились поражения от СКА (1:4), «Локомотива» (2:3) и «Трактора» (2:4).

● «Сочи» вообще идет на последнем месте в лиге. Команда одержала всего 2 победы в 9 матчах (4 очка). В этот раз «Сочи» проиграл «Сибири» (2:4), «Барысу» (0:1) и «Локомотиву» (1:3).

● «Авангард» и «Сочи» – единственные клубы на прошлой неделе, которые не набрали очков. На третьем месте, которое мы не стали включать в табличку, расположились сразу 11 команд. Все они набрали по 2 очка.

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Топ-5 звезд: новый защитник СКА, первый центр «Ак Барса» и снайпер из «Северстали»

1. Кирилл Пилипенко, «Северсталь». В бомбардирском топе КХЛ сменился лидер. Сейчас его возглавляет именно Пилипенко (14 очков, 8+6). Кирилл поучаствовал в голевом обмене со СКА (5:8, 1+2), а потом принес «Северстали» победу над минским «Динамо» (3:2, 1+1). Пилипенко забил уже восемь голов – он лидирует в снайперском рейтинге. Преследует партнер Аймурзин (7).

2. Максим Летунов, «Торпедо». Оказалось, что игра команды Ларионова напрямую зависит от этого хоккеиста. Неудачная серия «Торпедо» совпадала с его слабой результативностью. Теперь же «Торпедо» выдало серию из трех победных матчей – Летунов набрал в них 5 (1+4) очков. В его случае отдельно выделяется встреча с «Куньлунем» (4:2), где Максим поучаствовал в трех шайбах.

3. Шелдон Ремпал, «Салават Юлаев». На этом месте легко оказался бы любой иностранец из «Салавата». И все-таки достижения Ремпала заслуживают отдельного внимания. Против «Трактора» (5:3) он набрал 4 (2+2) очка и поучаствовал в сумасшедшем камбэке за 134 секунды (с 0:2 на 3:2). До этого Ремпал забил «Металлургу» (3:5), но там Уфа отыграться все-таки не смогла.

4. Энтони Деанджело, СКА. Клуб представил нового легионера 23 сентября. Ротенберг пообещал, что в игре на этого защитника посмотрим через одну-две недели. В итоге на оформление перехода хватило нескольких дней. Деанджело дебютировал за СКА в матче против «Северстали» (8:5, 0+3), а уже через двое суток отметился ассистентским дублем с «Куньлунем» (4:5).

5. Ник Петан, «Ак Барс». Восхищаться первым звеном Казани можно примерно всегда. Даже тренер Анвар Гатиятуллин наконец-то заулыбался во время матчей. «Ак Барс» идет на серии из шести побед. Центр первого звена Ник Петан набирает очки в пяти играх подряд. Три из них прошли на неделе – у Петана в них 1+3. Всего на старте регулярки Петан выбил 11 (3+8) очков.

Яркий матч: голевая сказка «Адмирала» в игре с «Витязем»

Тренер Тамбиев обещал атакующий хоккей от «Адмирала» – вот и наслаждаемся. В матче с «Витязем» (6:3) команда дважды забила в большинстве, а Дмитрий Завгородний реализовал буллит. После этого были три шайбы в равных составах, а все 9 голов уместились в два периода. Летом «Адмирал» перебирал десятки игроков – там сформировался яркий коллектив.

Гол: Дроздов сравнял счет в дерби на последней секунде периода

В межсезонье Иван Дроздов стал одним из ярких новичков ЦСКА. Начало сезона не задалось, но наконец-то случился первый гол. Дроздов забил «Спартаку» (2:3 ОТ) прямо под сирену после второго периода. Получилось так спорно, что судьи даже детально просматривали эпизод. Все хорошо : шайба пересекла линию до истечения игрового времени. Теперь у Ивана 6 (1+5) очков.

Цифра: 0 шайб нападающего «Торпедо» за 52 матча в КХЛ, в 53-м – хет-трик

Игрок «Торпедо» Денис Почивалов дебютировал в КХЛ еще в 2019 году. С того момента провел в лиге 52 матча и ни разу не забил. 53-й встречей для Почивалова стала игра с «Амуром» (7:2). Там 23-летний нападающий забросил три шайбы. Теперь у него 5 (3+2) очков за 11 матчей в регулярке-2024/25. Это личный рекорд: Почивалов никогда не набирал больше одного очка за сезон.

Момент: прервалась удивительная серия «Локомотива» по вторым периодам

«Локомотив» – лучшая команда КХЛ по игре во вторых периодах. В них Ярославль ни разу не проиграл (7 побед, 3 ничьи). До матча с «Авангардом» еще и не было пропущенных шайб в этих отрезках. Омск все изменил – реализовал большинство. В следующем матче случился и гол в равных составах. Нападающий «Сочи» Попов открыл счет, но «Локо» даже так победил (3:1).

Нелепость: вратарь Миска упал на лед и оставил ворота открытыми

Мы часто пишем о вратарских проблемах «Динамо», но просто не можем пройти мимо очередного странного гола. «Нефтехимик» организовал новую веселую ситуацию у ворот Хантера Миски. Нападающий Герман Точилкин подхватил шайбу после отскока от борта, объехал Миску и закатил в пустые. Все бы ничего, но голкипер даже не попытался перекрыть дальний угол.

Ротенберг недели: уговорил новичка борщом и занимался с Кузнецовым

СКА обыграл «Авангард» (4:1) и «Северсталь» (8:5), а затем проиграл «Куньлуню» (4:5). Все результаты перекрылись сопутствующими новостями. СКА подписал защитника Энтони Деанджело, а Евгений Кузнецов травмировал плечо. Каждое событие фоном сопровождало любую игру СКА. Роман Ротенберг не остался в стороне и бесконечно подогревал интерес.

Два важных высказывания:

О переходе Деанджело : «Вчера в Ленинградской области мы предложили Тони борщ и сало. Качество еды тоже повлияло на решение. Наш повар с эмоциями, со страстью приготовил самый вкусный борщ для нашего гостя, поэтому он принял положительное решение».

О травме Кузнецова : «Кузнецов не полетит с нами на выезд. Остальные все полетят. И то – обсудим: может, на нем все заживет быстро, как на собаке, и доктор скажет, что он готов играть. Пока мы с доктором об этом не говорили».

Главное: Кузнецов пропустит меньше двух месяцев, хотя сам Ротенберг изначально обозначал такой срок.

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Фото: ska.ru ; severstalclub.ru