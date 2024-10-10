Плющев о шутке «Трактора» про дискриминацию: «Потроллили Ротенберга. Зубастый уральский юмор. Ничего обидного в этом нет»
Вчера «Трактор» обыграл «Адмирал» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, одержав пятую победу подряд.
После матча игроки челябинского клуба в раздевалке показали манекена Германа, одетого в майку с надписью: «Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!»
Напомним, главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры с «Локомотивом» (4:3 ОТ) выразил недовольство тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем: «Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно».
«А их КХЛ поздравила с победной серией? Видел, как они потроллили после матча Ротенберга. Уральский юмор такой – зубастый.
На самом деле законно спросили. Если одним можно, почему другим нельзя. Но если серьезно, ничего такого обидного в этом нет, на мой взгляд», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Почему нас никто не поздравляет? Дискриминация». «Трактор» троллит Ротенберга
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