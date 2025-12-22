Михайлов о 5:1 с «Барысом»: «Сочи» вовремя забил, доставив нервозность сопернику. Поймали игру и довели дело до победного конца»
Тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил победу над «Барысом» (5:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Мы знали, что соперник играет агрессивно, сегодня вовремя забили. Этим некоторую нервозность доставили сопернику.
Дальше поймали свою игру и просто довели дело до победного конца», — сказал Михайлов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
