Михайлов о 5:1 с «Барысом»: «Сочи» вовремя забил, доставив нервозность сопернику. Поймали игру и довели дело до победного конца»

Михайлов о 5:1 с «Барысом»: «Сочи» вовремя забил, доставив нервозность сопернику.

Тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил победу над «Барысом» (5:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Мы знали, что соперник играет агрессивно, сегодня вовремя забили. Этим некоторую нервозность доставили сопернику.

Дальше поймали свою игру и просто довели дело до победного конца», — сказал Михайлов.