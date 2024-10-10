«Почему нас никто не поздравляет? Дискриминация». «Трактор» троллит Ротенберга

После пятой победы подряд.

«Трактор» обыграл «Адмирал» (2:0), но дело, конечно, не в результате. Все знают манекена Германа и его челябинские тренировки по победам. В «Тракторе» у этого персонажа есть даже официальная должность . После нокаутов от вратаря Зака Фукале (о них – тут ) Герман преобразился. В регулярке-2024/25 он перешел к тому, что уже троллит конкурентов.

Напоминаем: обычно игроки разрывают на Германе футболку с датой матча. Под ней оказывается другая – с надписью. После «Адмирала» там нашлось интересное: «Почему никто нас не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация! »

Удивительно, но КХЛ отреагировала почти сразу. В соцсетях лига все-таки отдельно поздравила Германа с таким успехом «Трактора».

А в чем же реальная суть истории?

● Главный тренер СКА Роман Ротенберг громко выступил после матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ). Главные слова: «Не должно быть какой-то дискриминации по национальному признаку . Давайте вместе работать, чтобы у нас всегда все было правильно и честно!» Это относилось к тому, что игра против Ярославля стала для Ротенберга 200-й в КХЛ. Лига же никак не отметила достижение тренера СКА.

● Сам Ротенберг выдерживал такую линию поведения и дальше. 9 октября он поздравил главного тренера «Салавата» Виктора Козлова с таким же событием: «От всей души поздравляю Виктора Николаевича Козлова с 200-м матчем в КХЛ в качестве главного тренера!» Ротенберг назвал это профессиональным юбилеем. Сравним ли он с пятью победами подряд у «Трактора»?

● Клуб считает, что вполне. Кого последовательно обыграл «Трактор»: «Авангард» (4:2), «Спартак» (3:2 Б), «Динамо» (4:1), ЦСКА (4:0), «Адмирал» (2:0). Московский выезд прошли без потерь, но очков могло быть еще больше. Прямо перед стартом победной серии «Трактор» проиграл «Салавату» (3:5). Соперник перевернул ту встречу буквально за несколько минут.

● Прямо сейчас «Трактор» – лидер Востока (20 очков, 13 игр). КХЛ радуется за команду и опровергает любую дискриминацию. Роман Ротенберг в это время продолжает активность в соцсетях: «Знаменитый на весь мир саксофонист Игорь Бутман как-то сказал : «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься – насколько правильно ты живешь!»

Неужели он заметил реакцию на Германа?

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Фото: hctraktor.org ; ska.ru