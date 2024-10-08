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Кирилл Сафронов о недовольстве Ротенберга из-за 200-го матча: «Не думаю, что это критика. Возможно, имел в виду, что можно было бы совместить с юбилейной шайбой Радулова»

Кирилл Сафронов оценил непоздравление Романа Ротенберга с 200-м матчем.

Главный тренер СКА провел 200-й матч и остался недоволен тем, что КХЛ не поздравила с этим, тогда как вице-президент лиги Андрей Точицкий поздравил форварда «Локомотива» Александра Радулова с 250-м голом в КХЛ.

– Не думаю, что это была критика. В этом контексте было поздравление Александра Радулова с 250-й шайбой в КХЛ.

Возможно, Роман Борисович имел в виду, что можно было бы совместить его юбилейную дату с юбилейной шайбой Радулова. Может, в этом плане он имел в виду.

А после матча я уже видел в соцсетях КХЛ, что они репостнули поздравление Ротенберга из раздевалки СКА.

Думаю, это было пожелание на будущее, что если есть интересный юбилей у участников конкретного матча, то почему бы не поздравить.

– Поздравить Ротенберга на ближайшем домашнем матче СКА?

– 200-й матч уже сыгран, одержана 134-я победа. Думаю, могли бы сделать. Это было бы приятно, почему нет.

Здорово отмечать такого рода события в хоккее.

Это добавляет позитива всем: и болельщикам, и самому юбиляру. Это хорошая инициатива, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.

«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЛокомотив
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logoКирилл Сафронов
logoАлександр Радулов
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